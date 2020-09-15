ترامب: أجريت محادثات مع الملك سلمان وولي العهد بشأن السلام مع إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بشأن توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.

ووصف ترامب المحادثات بالممتازة وأنه وجد لديهما عقلية منفتحة، مؤكدا أنهما سينضمان إلى السلام.

وأضاف ترامب أنه سيتم الوصول إلى السلام الحقيقي في الشرق الأوسط، مؤكدا أن 5 أو 6 دول قد تنضم لاتفاقيات مماثلة مع إسرائيل وكان يمكن أن نضغط عليهم للحضور، ولكننا لم نفضل ذلك".

وتابع:" دول إضافية ستنضم إلى السلام وبسرعة".

وواصل:" أوقفنا الدعم المالي للفلسطينيين لأنهم لم يحترموننا".

وعن إيران، قال ترامب إن إيران تعاني واقتصادها في وضع صعب، " يرغبون باتفاق وقلت لهم أن ينتظروا بعد الانتخابات".

وواصل:"في حال فوزي في الانتخابات ربما سنوقع اتفاقا مع إيران".