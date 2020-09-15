ترامب: لدينا اتفاقا سلام في يوم واحد.. وكان هناك اثنان فقط في 72 عاما

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سعادته بتوقيع اتفاقي السلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.
وقال "ترامب"، إن ما يحدث يعد إنجازًا كبيرًا، حيث سيتم توقيع اتفاقين في وقت واحد، في حين وقع اتفاقان فقط في 72 عاما.
وأضاف الرئيس الأمريكي "البعض يقول إننا استخدمنا الباب الخلفي، لا نحن استخدمنا الباب الذكي".
ووجه ترامب الشكر إلى الإمارات ووزير الخارجية عبد الله بن زايد، وكل من ساهم في عملية السلام.
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