"الإحسان الخيرية" تثمن توجيهات حاكم عجمان لمساعدات متضرري فيضانات السودان

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وقال "النعيمي": "علمنا صاحب السمو حاكم عجمان أن نكون متكاتفين في مثل هذه الظروف التي تمس البشرية في أمنهم وقوتهم، ليس محليا فقط، وإنما عربيا ودوليا، من أجل رفعة الإنسان وحفظ كرامته وإنسانيته.. ويأتي هذا لمتابعة سموه المباشرة لما حل بأشقائنا في السودان، واهتمامه لأن تكون دولة الإمارات سباقة لإغاثة الأشقاء والإسراع في مدهم بكل ما يحتاجونه لمواجهة ظرفهم الحالي"، وفقا لما أوردته وكالة "وام" الإماراتية.
وأضاف الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي:" تربطنا علاقات أخوة ومودة وتقدير مع شعب السودان، وهذا محل إجلال لدى صاحب السمو حاكم عجمان، الذي وجه ودعا جميع المؤسسات الرسمية المحلية والجمعيات الخيرية والمواطنين والمقيمين، للمشاركة في حملة "اغيثوا شعب النيلين" وتقديم الخدمات الإنسانية العاجلة، ومساندتهم ومد يد العون لهم في هذه المحنة".
وتابع: "استمرارا للنهج الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، والذي عزز العمل الخيري والإنساني في نفوس أبناء الإمارات قيادة وشعبا ومقيمين، لتكون دولة الإمارات الأولى في مسيرة الخير والعطاء من خلال دورها المتميز الذي تضطلع به في الوقوف إلى جانب المحتاجين والمنكوبين في كل مكان، وتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية التي تلبي متطلبات الحياة الكريمة لكل البشرية".
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