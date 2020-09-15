نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك الأردني يشدد على محاسبة المخالفين في الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أهمية أخذ جميع الإجراءات والاحتياطات لضمان صحة المواطنين وسلامتهم خلال العملية الانتخابية المقبلة، مشددا على أنه ستتم محاسبة المخالفين.

وشدد خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الثلاثاء عبر الفيديو، على ضرورة التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح العملية الانتخابية، لافتا إلى أن الانتخابات النيابية ستجرى في ظروف استثنائية بسبب وباء كورونا، مؤكدا أن هنالك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأعرب عن دعمه للهيئة وثقته بقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات النزاهة والشفافية، مشددا على أهمية سيادة القانون ومحاسبة من يخالف القوانين والإجراءات، ولا يلتزم بالشروط المفروضة خلال العملية الانتخابية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في الأردن يوم العاشر من نوفمبر المقبل.