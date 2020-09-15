نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوع يقتل أكثر من 50 شخصا في سجن بالكونغو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مات 52 سجينا جوعا في سجن مدينة بونيا شمال شرق الكونغو هذا العام، وذلك بسبب عدم كفاية التمويل الحكومي.
وتقول الأمم المتحدة، إن سجون جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أكثر سجون العالم اكتظاظا، ونزلاؤها يعيشون في ظروف بائسة، بسبب ضآلة الحصص التموينية.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة، أن سجن بونيا يعمل بنحو 500 في المئة من طاقته الاستيعابية.
وقال رئيس بلدية بونيا فرديناند فيمبو: "هذا الوضع يثير القلق فعلا"، مشيرا إلى الدعم المتقطع المقدم الذي تقدمه الحكومة لمواجهة سوء التغذية في السجون.
وقال الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي لحكومته هذا الشهر، إنه سيضمن شخصيا بأن لا تخلو السجون في مختلف أنحاء البلاد، من الطعام والدواء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجوع يقتل أكثر من 50 شخصا في سجن بالكونغو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.