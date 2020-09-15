أخبار اليمن : الأمين العام يتقدم مستقبلي جثمان المناضل المنصوري

الأمين العام يتقدم مستقبلي جثمان المناضل المنصوريوصل إلى مطار صنعاء الدولي، الثلاثاء، جثمان محافظ البيضاء الشيخ علي محمد المنصوري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام على متن طائرة أممية قادمة من العاصمة الأردنية عمّان.

وكان في استقبال جثمان فقيد الوطن، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي ورئيس هيئة الرقابة التنظيمية نجيب العجي وعضو اللجنة العامة عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي ومحافظ حضرموت لقمان باراس ومحافظ المهرة القعطبي علي حسين الفرجي وعدد من قيادات المؤتمر ومسؤولي السلطة المحلية بمحافظة البيضاء وجمع من وجاهات المحافظة وأقارب وزملاء الفقيد.

وخلال استقبال جثمان الفقيد، عبر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، عن بالغ الحزن بوفاة الشيخ علي محمد المنصوري الذي جسد أصدق معاني الوطنية والصمود في وجه قوى العدوان وأدواتها من المرتزقة والجماعات الإرهابية، رافضا كل أشكال الهيمنة والوصاية.

وأشاد أمين عام المؤتمر بأدوار الشيخ المنصوري على الصعيدين الوطني والتنظيمي، مؤكداً أن رحيله مثل خسارة للمؤتمر ومحافظة البيضاء بصورة خاصة والوطن بشكل عام.

كما أشاد المستقبلون بالمواقف الوطنية للفقيد ودوره في مقارعة قوى العدوان المتحالفة مع التنظيمات الإرهابية التي حاولت أن تجعل أجزاء من محافظة البيضاء معقلا لها، ومسرحا للتطرف والعنف، ومنطلقا لخدمة المشاريع التي تمولها وتدعمها دول العدوان، وأكدوا أنه كان يتحلى بصفات قيادية وشجاعة نادرة ويحظى باحترام ومحبة المواطنين؛ نظرا لأدواره في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين سواء بصفته أحد وجاهات المحافظة أو من خلال المواقع الحكومية والتنظيمية التي شغلها.

هذا وكان قد توفي الشيخ علي محمد المنصوري عن عمر ناهز الـ(65) في الخامس من سبتمبر الجاري بالعاصمة الأردنية عمّان حيث كان يتلقى العلاج.