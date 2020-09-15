نتانياهو: السلام يمكن أن ينهي الصراع العربي الإسرائيلي للأبد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في كلمة قبيل توقيع معاهدة السلام مع الإمارات واتفاق تأييد السلام مع البحرين، إن السلام "سيتوسع ليضم دولا عربية أخرى، ليصبح من الممكن بعد ذلك إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد".

واعتبر نتانياهو أن "بركات السلام الذي نصنعه اليوم ستكون عظيمة، أولا لأن هذا السلام سيتوسع ليضم دولا عربية أخرى، ثم بعد ذلك يمكن أن ينهي الصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد".

وتابع: "وثانيا.. فإن المنافع الاقتصادية العظيمة لشراكتنا يمكن الإحساس بها في كل المنطقة، وستصل لكل مواطنينا".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن هذا السلام، "ليس سلاما بين الزعماء فقط، وإنما بين الشعوب الإسرائيلية والإماراتية والبحرينية، إذ سيحتضنون بعضهن البعض، وسنتعاون في مختلف المجالات وفي مكافحة كورونا، وسنجد حلولا للعديد من المشكلات التي تواجه منطقتنا".

وأضاف: "هذا اليوم هو دعامة في التاريخ ويبزغ فيه فجر جديد للسلام.. لسنوات وعقود صلى الشعب اليهودي للسلام.. لذا فإننا نثمن هذا اليوم".

ووجه نتانياهو الشكر لولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قائلا: "أشكركما على قيادتكما الحكيمة وعملكما مع الولايات المتحدة وإسرائيل لتوسيع دائرة السلام".

كما شكر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ووزير الخارجية عبد اللطيف الزياني.

الزياني لانضمامك الينا في جلب الامل لكل اطفال ابراهيم عليه السلام