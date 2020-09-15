الخارجية الروسية : مستعدون لتنظيم إنتاج لقاح سبوتنيك-V فى أمريكا اللاتينية

وقال ريابكوف، فى بيان أصدرته الوزارة عبر موقعها الإلكترونى بمناسبة يوم استقلال دول أمريكا الوسطى (جواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا ونيكاراجوا والسلفادور) حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن قرار روسيا مساعدة دول المنطقة فى محاربة عدوى كورونا أصبح "مثالا جديدا للشراكة الوثيقة فى هذه المرحلة العصيبة بالنسبة للجميع".
وأشار، إلى أن موسكو مستعدة لـ"عمل مشترك مكثف مع شركائنا فى أمريكا اللاتينية، بما فى ذلك فى تنظيم إنتاج اللقاح الروسى (سبوتنيك-V) فى أمريكا اللاتينية".
وفى 11 أغسطس الماضى، سجلت روسيا لقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا، الذى ابتكر فى مركز "جامالى" الروسى لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، لتصبح الدولة الأولى فى العالم التى سجلت لقاحا ضد الفيروس بصورة رسمية.
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