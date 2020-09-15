ترامب : معاهدة السلام تضمن للمسلمين الصلاة فى المسجد الأقصى

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على أن معاهدتى السلام الإماراتية والبحرينية مع إسرائيل تضمن للمسلمين من جميع أنحاء العالم الصلاة فى المسجد الأقصى.





وخلال كلمته فى بداية مراسم توقيع السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، قال ترامب: "نحن هنا الآن لنغير مجرى التاريخ، بفضل شجاعة قيادة الإمارات والبحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلى". واعتبر أنه بتوقيع معاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل نبدأ عهدًا جديدًا فى المنطقة. وكانت مراسم توقيع السلام من جانب الإمارات والبحرين مع إسرائيل انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، فى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وشخصيات أمريكية ودولية وعربية بارزة.

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