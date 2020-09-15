 منظمة الأمن الأوروبى : كورونا وضعت الديمقراطية فى أكبر اختبار لها منذ عقود

وذكرت المنظمة الأوروبية - فى بيان اليوم الثلاثاء، صدر من مقرها فى فيينا، بمناسبة اليوم العالمى للديمقراطية، أن الجائحة وضعت الديمقراطيات فى أكبر اختبار لها منذ عقود.

ودعا البيان، المواطنين فى دول منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، إلى الوصول للمشاركة الديمقراطية من خلال انتخابات حقيقية والوصول إلى عملية صنع القرار من خلال احترام الحقوق والحريات، مع التزام الحكومات بسيادة القانون والتى تشمل الضوابط والتوازنات التى تقوم عليها جميع الديمقراطيات الحقيقية.

وحذر البيان من التأثير السلبى للوباء على حقوق المرأة، حيث تصاعد العنف ضد المرأة فى جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، علاوة على ارتفاع البطالة خاصة بين النساء.