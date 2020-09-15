ترامب: العداء بين العرب واليهود أكذوبة.. والدول الثلاث ستتبادل السفراء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، إنه سيتم تبادل السفراء بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، وسيتعاونون معًا. وأضاف: "هنالك تطلع للمستقبل بالنسبة للديانات الثلاث". وتابع:"العداء بين العرب واليهود أكذوبة تناقلتها الأجيال". وواصل: "تشرفت بمخاطبة الأمة الإسلامية من السعودية في أولى زياراتي الخارجية". وأكد ترامب أن "الاتفاق التاريخي يشكل فجرا جديدا للسلام".

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