اتفاقات السلام تسمح للمسلمين حول العالم بالصلاة في المسجد الأقصى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم توقيع اتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض إن الاتفاقات تقضي بالسماح للمسلمين حول العالم بالصلاة في المسجد الأقصى.

وأعلن ترامب أنه سيتم تبادل السفراء بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، وستتعاون معًا.

وأضاف "هنالك تطلع للمستقبل بالنسبة للديانات الثلاث".

وتابع "العداء بين العرب واليهود أكذوبة تناقلتها الأجيال".

وواصل "تشرفت بمخاطبة الأمة الإسلامية من السعودية في أولى زياراتي الخارجية".

وأكد ترامب أن "الاتفاق التاريخي يشكل فجرا جديدا للسلام".