نتنياهو عن اتفاق السلام: حدث تاريخي في المنطقة

عقب اتفاق السلام بين دولتي الإمارات والبحرين وإسرائيل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الاتفاق التاريخي يشكل فجرا جديدا للسلام في المنطقة".
واعتبر نتنياهو إن السلام ليس بين القادة وإنما بين الشعوب، معرًبا عن شكره للقيادة الحكيمة للإمارات والبحرين وجهودهما في تحقيق السلام.
أضاف نتنياهو: سنواجه معا جميع المصاعب التي تعصف بمنطقتنا وفي مقدمتها محاربة كورونا
ولفت نتنياهو "نثمن موقف الرئيس ترامب في التصدي لطغاة إيران".
وفي السياق قال الرئيس الأمريكية دونالد ترامب: تشرفت بمخاطبة الأمة الإسلامية من السعودية في أولى زياراتي الخارجية.
وأضاف ترامب: العداء بين العرب واليهود "أكذوبة" تناقلتها الأجيال، مشيرًا إلى الامر بقوله: توصلنا لاتفاقي سلام خلال شهر واحد وهناك المزيد.
ولفت ترامب إلى إنه ستجري مراسم تبادل السفراء بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.
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