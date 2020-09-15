وزير خارجية البحرين: لابد من العمل بسرعة لتحقيق السلام الدائم وحل الدولتين

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال مراسم توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض "نحن أمام يوم تاريخي ولحظة مفعمة بالأمل". وأضاف أن "إعلان دعم السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة تاريخية، ولدينا الفرصة لتغيير واقع الشرق الأوسط". وتابع أن "التعاون هو الطريق لتحقيق السلام". وهنأ الإمارات "على معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل"، قائلا إنه "لابد من العمل بسرعة لتحقيق السلام الدائم وحل الدولتين". وواصل:"نثمن دور ترامب وإدارته الذي جعل من السلام حقيقة" مشيرا إلى أن "السلام في الشرق الأوسط تأخر بسبب انعدام الثقة، والصراعات أعاقت الشرق الأوسط وإمكانيات أجياله".

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