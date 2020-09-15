قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال مراسم توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض "يسعدنا أن تكون الإمارات جزءا من دفع الاستقرار في المنطقة".
وأضاف:"نثمن الدور الأمريكي الإيجابي في المنطقة".
وقال إن "معاهدات السلام ستمكننا من مساعدة الشعب الفلسطيني أكثر، كما ستفتح آفاقا أوسع للسلام في المنطقة".
وتابع:"شباب المنطقة يتطلعون ليكونوا جزءا من هذا الحراك الإنساني، ونعمل على مقاربة حضارية تفتح آفاق السلام في العالم".
وواصل:"تؤمن الإمارات بالدور الإيجابي للولايات المتحدة في المنطقة، والسلام يحتاج إلى شجاعة، وصناعة المستقبل تحتاج إلى معرفة، ومسبار الأمل يؤكد قدرتنا على النهوض إذا امتلكنا العلم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد الله بن زايد: السلام يحتاج لشجاعة .. والاتفاق يساعدنا على مساعدة الفلسطينيين أكثر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.