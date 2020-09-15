أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد أن الإمارات يمكنها شراء مقاتلات إف 35 الأمريكية. وقال ترامب:"لا مشكلة لدينها في بيع مقاتلات إف 35 إلى الإمارات". وجاء ذلك على الرغم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق رفض إسرائيل صفقة بيع المقاتلات الأمريكية إلى الإمارات. ووقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل رسميا اليوم الثلاثاء على اتفاقي سلام وتطبيع علاقات كامل في البيت الأبيض. ووقع الاتفاقين وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد ورئيس ورزاء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال الرئيس الأمريكي إن اتفاق السلام ينص على تبادل السفراء بين الدولتين العربيتين و إسرائيل وكذلك التعاون في شتى المجالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم معارضة إسرائيل.. ترامب يفجرها: الإمارات يمكنها شراء مقاتلات إف 35 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.