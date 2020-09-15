كشف مقطع فيديو مسرب، إلقاء قوات سوريا الديمقراطية القبض على شخص حاول تهريب نساء داعشيات، داخل صهريج لنقل المشتقات النفطية.
واتضح أن المسؤول عن هذه العملية، هو مهرب سوري الجنسية، قام بوضع مجموعة من نساء داعش داخل الصهريج، على أمل ألا تكتشفهم السلطات.
ويظهر في الفيديو أطفال على وشك الموت، بعد اختفائهم داخل الصهريج من دون تهوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تهريب داعشيات في "صهريج".. وفيديو يوثق "مأساة الأطفال" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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