ترامب : 5 أو 6 بلدان عربية أخرى ستوقع اتفاقات مع اسرائيل قريبًا

وخلال كلمته فى بداية مراسم توقيع اتفاق السلام الإماراتى والبحرينى مع إسرائيل، اليوم، قال الرئيس الأمريكى: "حققنا تقدماً كبيرًا مع نحو خمس دول.. خمس دول إضافية".
وأضاف ترامب فى حضور رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بالمكتب البيضاوى: "لدينا على الأقل 5 أو 6 دول ستنضم إلينا قريبًا جدًا، سبق أن بدأنا التشاور معها"، إلا أن الرئيس الأمريكى لم يسم هذه الدول.
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