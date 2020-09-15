صور| رسميًا.. الإمارات والبحرين توقعان معاهدة السلام مع إسرائيل

وقعت الإمارات والبحرين رسميًا، مساء اليوم الثلاثاء، على معاهدة السلام مع إسرائيل فى البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وعدد من وفود دولية وعربية رفيعة المستوى.





وعن الجانب الإماراتى، وقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، على اتفاق السلام مع إسرائيل التى وقع عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما وقع الاتفاق عن الجانب البحرينى وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى. وقبيل توقيع اتفاقيتى السلام التاريخيتين، عقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جلسة مباحثات مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والدكتور عبد اللطيف الزيانى. ويأتى توقيع اتفاقات السلام التاريخية فى البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، كأول حفل للسلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما، عندما حينما جرى توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

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