المملكة المتحدة تسجل 3105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ووفقا لما نقلت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، فقد ارتفع إجمالى الإصابات المسجلة فى المملكة المتحدة منذ بداية الأزمة إلى 374 ألفا و228 حالة، مات من بينهم 41 ألفا و664 شخصا، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة، فيما يقدر مكتب الإحصاءات الوطنية الوفيات المرتبطة بالفيروس بـ57 ألفا و500 حالة.

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