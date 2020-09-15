جرائم حرب .. الأمم المتحدة توجه رسالة شديدة اللهجة لـ تركيا

وجهت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء رسالة شديدة اللهجة إلى تركيا بشأن دعمها الإرهاب في سوريا.
وقالت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب إن على تركيا كبح جماح المسلحين السوريين الذين تدعمهم في شمال سوريا والذين ربما نفذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية.
وفي تقرير يشمل النصف الأول من عام 2020 قالت لجنة التحقيق بشأن سوريا إن عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف والتي تميزت بالصبغة الطائفية تشهد تصاعدا في الصراع الذي بدأ في عام 2011.
وأضاف “يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم”.
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