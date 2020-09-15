تزامنا مع توقيع اتفاق السلام.. إطلاق صواريخ من غزة وسقوط جرحى إسرائيليين ..فيديو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية وعبرية، بإصابة 3 إسرائيليين في أسدود شمالي قطاع غزة؛ في قصف صاروخي تزامن مع توقيع اتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض.
وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن 8 جرحى بين المستوطنين بسقوط صاروخ أطلق من غزة على مستوطنة أسدود.
بينما ذكرت القناة 12 العبرية، أن 4 مستوطنين أصيبوا بجراح مختلفة جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخين "أطلقا من غزة باتجاه المستوطنات والدفاعات الأرضية تتصدى لأحدهما".
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