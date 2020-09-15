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مصر تطالب بتفكيك الميليشيات الإرهابية في ليبيا.. هل تستجيب تركيا؟ (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - عبر مقطع فيديو، طرحت منصة "مداد نيوز"، تساؤل حول إمكانية استجابة تركيا للمطالب المصرية، والتي عرضتها على الجانب الروسي بشأن تفكيك الميليشيات الإرهابية في ليبيا.

وخلال التقرير عرضت القناة المطالب التي أعلنتها مصر بشأن الأزمة الليبية خلال اتصال وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وأوضحت القناة أن وزير الخارجية كان قد شدد على ضرورة تجميد الوضع الميداني العسكري وخروج الميليشيات الإرهابية والتوصل سريعًا لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

وأكد "شكري" أهمية تجميد الوضع الميداني وضرورة تفكيك الميليشيات الموالية لتركيا وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وكشف شكري عن ضرورة الانتقال إلى مفاوضات نشطة بهدف التوصل إلى الحل السياسي المنشود، فهل تستجيب تركيا لمطالب تفكيك المليشيات والانسحاب من الاراضي الليبية؟.

بالإضافة إلى ذلك، كانت قد أكدت الأمم المتحدة في ليبيا أهمية التمسك بالقرارات الأممية لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وشددت فرنسا على ضرورة احترام حظر الأسلحة الذي تنتهكه تركيا بنقلها السلاح والمرتزقة بشكل دوري.

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