نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف لعبت الإمارات دورا مهما في التصدي لكورونا والحرب في اليمن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلعب دولة الإمارات دورا عظيما في العصر الحالي، فهي تقدّم دورًا إغاثيًّا عظيمًا، في وقتٍ يعاني فيه ملايين السكان من أزمة إنسانية فادحة.

ففي أحدث الجهود الإماراتية، أغاثت هيئة الهلال الأحمر النازحين في مخيم العليلي بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، بألف و200 سلة غذاء.

أما عن هدف هذه الإغاثات ووفقا للقائمين على عملية التوزيع، فإنّ المساعدات تهدف للتخفيف من معاناة النازحين من الظروف المعيشية الصعبة، ويتم تسيير الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات الغذائية دوريًا كل 21 يومًا إلى النازخين في المخيمات.

بالإضافة إلى ذلك، كان قد احتفى النازحون بالمساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشيدين بدورها الإنساني في رعاية النازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مختلف الجوانب الإغاثية والإنسانية.

وتضاف هذه الجهود إلى سلسلة طويلة من العمل الإغاثي الذي تقدّمه دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة الأزمة الإنسانية الفادحة التي يعيشها ملايين السكان.

وشكلت دولة الإمارات حضورًا فاعلًا في الجوانب الإنسانية شمل مختلف المناطق، سواء من خلال إيصال المواد الإغاثية للسكان أو في جانب إعادة تأهيل وصيانة المنشآت الخدمية المرتبطة بحياة الناس مثل قطاعات الصحة والتعليم والمياه، أو في إيواء النازحين والفارين من جحيم الحرب.

فالحرب ضد ميليشيات الحوثي القائمة منذ صيف 2014، حاصرت ملايين السكان بين أطنانٍ من المعاناة، حيث خرج نصف المرافق الصحية عن العمل، وقد جاءت جائحة كورونا لتفرض مزيدًا من الأعباء الضخمة، فضلًا عن تفشٍ مرعب للفقر في كافة الأنحاء.

