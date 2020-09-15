نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات.. 95% من الشفاء من كورونا في دبي وهي الأعلى عالميا في المقال التالي
وتابع "القطامي":" الأمر يؤكد كفاءة كوادرنا الطبية والطبية المساندة والفنيين والإداريين، الذين شكلوا خط دفاعنا الأول في مواجهة كوفيد 19"، مضيفا أن المكتسبات والانجازات التي تم تحقيقها في القطاع الصحي على صعيد التعامل مع الفيروس تتطلب من الجميع المحافظة عليها.
وأشار القطامي إلى أن دبي نجحت دوليًا ومن خلال العديد من الإجراءات في خفض معدلات الإصابة بفيروس "كوفيد- 19" إلى 1.5% من تعداد السكان، وهي نسبة عالمية تعكس مجموعة القدرات والإمكانيات العالية التي تمتلكها.
وقال مدير عام هيئة الصحة في تصريحات صحفية:"إن هيئة الصحة في دبي استطاعت بالرغم من توقف حركة التجارة العالمية في ظل أزمة كوفيد 19 توفير أكثر من ألف جهاز للتنفس الاصطناعي، كما تمكنت من خفض عدد الحالات المرضية لكوفيد19، التي تتطلب هذا النوع من الأجهزة، حتى وصلت بها اليوم إلى أقل من (0.5 %)، وهو ما يعكس مستوى العلاجات المتقدمة التي وفرتها الهيئة وحالت دون تدهور حالة المصابين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات.. 95% من الشفاء من كورونا في دبي وهي الأعلى عالميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.