نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات.. 95% من الشفاء من كورونا في دبي وهي الأعلى عالميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي أن الهيئة اكتسبت خبرات كبيرة، وباتت تملك قدرات هائلة للتعامل مع الأوبئة والجائحات التي قد تظهر في أي لحظة، حيث وصل معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الإمارة إلى 95% وهي الأعلى عالميًا.

وتابع "القطامي":" الأمر يؤكد كفاءة كوادرنا الطبية والطبية المساندة والفنيين والإداريين، الذين شكلوا خط دفاعنا الأول في مواجهة كوفيد 19"، مضيفا أن المكتسبات والانجازات التي تم تحقيقها في القطاع الصحي على صعيد التعامل مع الفيروس تتطلب من الجميع المحافظة عليها.

وأشار القطامي إلى أن دبي نجحت دوليًا ومن خلال العديد من الإجراءات في خفض معدلات الإصابة بفيروس "كوفيد- 19" إلى 1.5% من تعداد السكان، وهي نسبة عالمية تعكس مجموعة القدرات والإمكانيات العالية التي تمتلكها.

وقال مدير عام هيئة الصحة في تصريحات صحفية:"إن هيئة الصحة في دبي استطاعت بالرغم من توقف حركة التجارة العالمية في ظل أزمة كوفيد 19 توفير أكثر من ألف جهاز للتنفس الاصطناعي، كما تمكنت من خفض عدد الحالات المرضية لكوفيد19، التي تتطلب هذا النوع من الأجهزة، حتى وصلت بها اليوم إلى أقل من (0.5 %)، وهو ما يعكس مستوى العلاجات المتقدمة التي وفرتها الهيئة وحالت دون تدهور حالة المصابين".

