قال كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي، براين هوك، الثلاثاء، إننا "أمام شرق أوسط جديد"، وذلك في أعقاب توقيع الإمارات معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، التي وقعت أيضا اتفاقية إعلان تأييد السلام مع البحرين.
وذكر هوك، في حوار مع "دوت الخليج"، أن "المقاربة الجديدة التي يعتمدها الرئيس دونالد ترامب مناسبة وناجحة وواقعية".
وأضاف "يجب الوقوف مع الأصدقاء عوضا عن مواجهة الأعداء، وهذا كان خطأ إدارة أوباما السابقة".
وعن الدول المرشحة للانضمام إلى هذه المساعي، قال هوك "إذا نظرنا للشرق الأوسط، نلاحظ نشوء شرق أوسط جديد.. ويؤمن ترامب أن دولا أخرى ستنضم للقرار الشجاع الذي اتخذته الإمارات والبحرين".
وتابع "عملنا مع هذه الدول للوصول إلى المرحلة النهائية من الاتفاق.. سنرى ذلك لاحقا، لأنني لا أستطيع الإفصاح عن اسم أي دولة حاليا".
وأوضح المسؤول الأميركي "سيسرنا كثيرا العمل على خلق هذه العلاقات الجديدة وندعو دولا أخرى للانضمام".
ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا، الثلاثاء، معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، التي وقعت أيضا اتفاقية إعلان تأييد السلام مع البحرين، وذلك في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي تم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر براين هوك: نحن أمام شرق أوسط جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.