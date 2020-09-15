وأضافت الوزارة، حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم، أن عدد مرضى كورونا الذين دخلوا المستشفيات خلال الأيام السبعة الماضية ارتفع إلى 2713، مقارنة بـ2561 يوم الاثنين الماضى.
وبلغت حصيلة الوفيات من جراء المرض فى فرنسا 30999 حالة بعد تسجيل 37 وفاة جديدة، فيما وصل مجمل الإصابات إلى 395 ألفا و104 حالات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا : معدل إصابات كورونا اليومية يتجاوز 7 آلاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.