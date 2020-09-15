فرنسا : معدل إصابات كورونا اليومية يتجاوز 7 آلاف

وأضافت الوزارة، حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم، أن عدد مرضى كورونا الذين دخلوا المستشفيات خلال الأيام السبعة الماضية ارتفع إلى 2713، مقارنة بـ2561 يوم الاثنين الماضى.

وبلغت حصيلة الوفيات من جراء المرض فى فرنسا 30999 حالة بعد تسجيل 37 وفاة جديدة، فيما وصل مجمل الإصابات إلى 395 ألفا و104 حالات.