العراق: ماضون للحوار مع دول الجوار للحيلولة دون المساس بسيادتنا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده ماضية في مساعيها للحوار مع دول الجوار في إطار الحيلولة دون المساس بالسيادة الوطنية العراقية.
وذكر بيان للخارجية العراقية، أن "الوزير بحث مع يان هيكر المستشار السياسي والأمني للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مبنى المستشارية الألمانيّة بالعاصمة برلين، التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية، والصحية في العراق"، حسبما أوردت شبكة"روسيا اليوم".
وحسب البيان، أشاد المسؤول الألماني بجهود الحكومة العراقية في مجال مكافحة تنظيم "داعش"، وأكد حرص بلاده على أن تكون شريكا فاعلا في التحالف الدولي لمواجهة التنظيم.
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