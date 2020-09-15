مجلس الأمن يكلف جوتيريش بتعيين مبعوث خاص للسلام في ليبيا

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أحمد جودة - القاهرة - كلف مجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بتعيين مبعوث خاص للسلام في ليبيا.

وقال جوتيريش أمس الاثنين: "مع الهيكل الجديد سيتعين علينا تقديم مرشح جديد وسيتعين علينا بطبيعة الحال التشاور مع مجلس الأمن لهذا الغرض".

وأضاف: "لقد صدمت من حقيقة تدخل مثل هذا العدد الكبير من المخربين ومثل هذا العدد الكبير من الدول في الوضع الليبي، في تجاهل تام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة أو المرتزقة".

واقترح جوتيريش بشكل غير رسمي بديلا، لكن الولايات المتحدة كانت تريد تقسيم هذا الدور بحيث يقوم شخص بإدارة بعثة الأمم المتحدة وآخر يكون مبعوثا خاصا يركز على الوساطة.

ووافق مجلس الأمن الدولي على هذا الاقتراح اليوم الثلاثاء.

واستقال غسان سلامة الذي كان يرأس البعثة السياسية للأمم المتحدة وكان مكلفا أيضا بالتوسط للسلام في ليبيا في مارس الماضي بسبب الإجهاد.