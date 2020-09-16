نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان الإيرلندي يحجر على الحكومة إثر إصابة وزير الصحة بكورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس البرلمان الإيرلندي شون أوفيرغيل اليوم الثلاثاء، أن البرلمان علق عمله أسبوعا وأن أعضاء الحكومة تم إبلاغهم بأن يعزلوا أنفسهم بعد مرض وزير الصحة ستيفن دونيلي.
وقال أوفيرغيل للبرلمان: "بناء على الأحداث التي وقعت اليوم، صار ضروريا أن تعزل الحكومة نفسها، ولذلك لا توجد إمكانية للقيام بالعمل ويبقى عمل البرلمان معلقا حتى يوم الثلاثاء المقبل أو حتى صدور توضيحات لي" من رئيس الوزراء.
من جهته، قال التلفزيون الرسمي (تي.آر.إي): "دونيلي طلب فحصا خاصا بـكوفيد-19، بعد ظهر اليوم".
ولم يصدر أي تعليق رسمي عن وزارة الصحة أو المكتب الخاص للوزير.
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