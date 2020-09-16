نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الجزائري يدعو للاستفتاء على الدستور في 1 نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون وقع اليوم الثلاثاء مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 1 نوفمبر المقبل، للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور. وتضمن المرسوم الرئاسي أيضاً تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لـ20 سبتمبر الجاري لمدة ثمانية أيام. يذكر أن البرلمان الجزائري صادق في الأيام الماضية على مشروع تعديل الدستور، المحطة الأخيرة قبل إحالتها على الاستفتاء الشعبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الجزائري يدعو للاستفتاء على الدستور في 1 نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.