نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 12 وفاة و238 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء تسجيل 12 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 1632. وأعلن جمال فورار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في البيان الصحافي اليومي، رصد 238 إصابة جديدة، ليصل مجموع الإصابات إلى 48734.

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