نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعية العامة للأمم المتحدة تفتتح جلستها الـ 75 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء دورتها الخامسة والسبعين، قبل أسبوع من الفعالية الرئيسية، الاجتماع السنوي لزعماء العالم، الذي سينعقد معظمه عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يسلم النيجيري تيجاني محمد باندي رئاسة الهيئة المكونة من 193 عضواً في مراسم بعد الظهر إلى الدبلوماسي التركي فولكان بوزكر.

سيشغل بوزكر المنصب الشرفي مدة عام واحد، العام الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، بينما تكافح وباء عالمياً وتواجه تساؤلات حول استمرار أهميتها.

وقال بوزكر لموقع "يو إن نيوز" الأخباري إن كورونا أزمة عالمية لم يعرفها العالم منذ تأسيس الأمم المتحدة إثر الحرب العالمية الثانية.