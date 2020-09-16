واشنطن تتهم إيرانيا وفلسطينيا بهجوم سيبراني انتقاما لسليماني

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت السلطات الأمريكية تهما لإيراني وفلسطيني بالتواطؤ والقرصة الإلكترونية ضد البلاد، انتقاما على اغتيال القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية.

وحسب بيان أصدرته وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء، يبلغ المتهم الإيراني 19 عاما من العمر والفلسطيني 25 عاما، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

واتهمت واشنطن الشابين باختراق 58 موقعا أمريكيا ووضع صورة لسليماني، مشيرة إلى أنهما "يتهربان من العدالة في أراضي إيران وفلسطين".

وأضافت أنهما باشرا بالتعاون في ديسمبر 2019، وإثر إعلان وزارة الدفاع الأمريكية في 3 يناير الماضي عن مقتل سليماني قرب مطار بغداد، أطلقا حملة سيبرانية هاجما خلالها المواقع المذكورة، ونشرا فيها صورة للجنرال الإيراني المغتال مصحوبة بعبارة "فلتسقط أمريكا" باللغة الإنجليزية.

وذكرت العدل الأمريكية أن القرصانين الإلكترونيين سيواجهان عقوبة سجن قد تصل مدتها إلى 10 سنوات مع تغريم كل منهما مبلغ 250 ألف دولار في حال إدانتهما بالتمهم المنسوبة إليهما.

وأحيلت القضية إلى المحكمة الجزائية في ولاية ماساتشوستس.