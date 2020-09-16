تسجيل 163 إصابة بكورونا و18 وفاة بمصر
أعلنت مصر ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 163 إصابة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفاد البيان اليومي لوزارة الصحة المصرية الخاص بتتبع الحالة الوبائية لانتشار الفيروس بأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر للإصابة بكورونا حتى أمس الثلاثاء هو 101340 حالة من بينها 85745 حالة تم شفاؤها و5679 حالة وفاة.
وأضاف البيان أن 776 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المصدر: (د ب أ)
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