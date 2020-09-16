نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوشنر: الإمارات والبحرين سيكون لهما دورا كبيرا في تحقيق حل الدولتين في المقال التالي
وأضاف "كوشنر"، في حوار مع قناة العربية، أن الإمارات والبحرين سيكون لهما دورا كبيرا في تحقيق حل الدولتين.
وشدد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على أن الأمن والابتعاد عن الإرهاب يجلب الاستثمار، وأن هناك جيلا جديدا في الشرق الأوسط يريد المضي قدما، مضيفا: "نريد أن نساعد الفلسطينيين لكن عليهم مساعدة أنفسهم أولا".
وعن الأزمة الإيرانية - الأمريكية، قال "كوشنر"، إن إدارة الرئيس ترمب ستواصل الضغط على نظام إيران، والعمل من أجل منع حصولها على سلاح نووي، ولن نقدم أي تنازلات لها.
وتابع: "نعمل على منع إيران من تمويل الحوثيين وحماس وحزب الله، وما دام ترمب في السلطة فلن تحصل إيران على سلاح نووي"، مضيفا: "عملنا سنوات لفك عقدة الشرق الأوسط".
هذا، ورعت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.
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