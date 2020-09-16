شاهد .. دخان عظيم يغطى أمريكا من الساحل الغربى إلى الشرقى

وصل الدخان المنبعث من حرائق الغابات المستعرة منذ أيام عدّة على الساحل الغربى للولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى ساحلها الشرقى، بعدما اجتاز البلاد بعرضها البالغ حوالى 4 آلاف كيلومتر، حسبما أعلنت الأرصاد الجوية الأمريكية.





ووفقا لموقع "نيويورك مترو ويذر" فإنّ الدخان الذى كان يفترض أن يظل على ارتفاع يتراوح بين 4500 إلى 6000 متر فوق نيويورك، تسبّب بأجواء ضبابية خيّمت جزئيا على سماء المدينة.

وقال الموقع إن دخان الحرائق كان متكدّساً لأيام عديدة خلت فوق الساحل الغربى بسبب تعرضه لضغط شديد، لكن هذه الحال تغيرت الاثنين، حين بدأ التيار النفاث بنقل هذا الدخان شرقا.

منذ مساء الاثنين، حذرت الأرصاد الجوية الأميركية من أدخنة آتية من جهة الغرب، مشيرة إلى أن الأقمار الصناعية التقطت صوراً لها.

وإذا كان الدخان المنبعث من حرائق الغابات أدى إلى ارتفاع معدلات تلوث الهواء في مدن عدة مثل فانكوفر وبورتلاند وأوريغون وسان فرانسيسكو، إلا أنّ تأثيره على جودة الهواء في العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة كان محدوداً جداً، بحسب المصادر نفسها.

ويفترض أن يتلاشى الدخان من سماء نيويورك بحلول الأربعاء، وفقا لموقع "نيويورك مترو ويذر".