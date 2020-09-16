لغير السعوديين.. شروط الدخول إلى المملكة بعد فتح الطيران الدولي

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي الضوابط والاشتراطات التي من شأنها السماح لغير السعوديين الدخول لأراضي المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة؛ إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة، ولم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار، وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة 3 أيام شريطة وجود نتيجة فحص(PCR) سلبية لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوهم من أي أعراض اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة.

كما أعلنت الهيئة جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق بشكل كامل للرحلات الدولية قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر.

وانطلقت صباح الثلاثاء، أولى الرحلات الدولية؛ بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة، بناءً على صدور الموافقة، وفقًا لما رفعته الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة.