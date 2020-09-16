استقالة حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وجميع أفراد حكومته، الاستقالة رسميا، وفقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الحكومية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، تمهد استقالة أطول رؤساء وزراء اليابان، أمام خليفته؛ لتولي السلطة. وذلك بعدما أعلن "آبي"، البالغ من العمر 65 عاما، الشهر الماضي، أنه سيترك المنصب؛ بسبب مشاكل صحية.

وأوضح "آبي" أن صحته تتحسن، مقدمًا الشكر للجميع على دعمهم، وطالبهم بدعم خليفته.

ويوم الاثنين، انتخب الحزب الحاكم في اليابان أمين سر مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا؛ ليصبح زعيما جديدا للحزب، ويكون الخليفة المفترض لرئيس الوزراء شينزو آبي، الذي ظل في منصبه لفترة طويلة .

وفاز "سوجا" بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي الليبرالي- وهو المساعد المخلص لـ"آبي"- بسهولة في الاقتراع.

وقال "سوجا" إنه سيسير على نهج آبي، المتمثل في سياسة نقدية بالغة التيسير، متعهداً بمواصلة الإنفاق الحكومي والإصلاحات والنهج الدبلوماسي المعتمد على التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان.