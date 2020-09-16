طائرات إسرائيلية تقصف مواقع للمقاومة في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواقع للمقاومة شمال قطاع غزة.
وذكرت إذاعات فلسطينية محلية، أن طائرات إسرائيلية استهدفت موقع عسقلان التابع للمقاومة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بعدد من الصواريخ.
وأوضحت أن الغارات استهدفت موقعين للمقاومة في بلدة بيت لاهيا ولم تسفر عن تسجيل أي إصابات، لكنها تسببت في أضرار مادية بالغة.
يأتي ذلك بعد إطلاق صاورخين من غزة مساء الثلاثاء باتجاه مستوطنات الغلاف ما أدى لإصابة 18 مستوطنا.
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