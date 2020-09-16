ترامب يؤكدها: لقاح كورونا قد يكون متاحا بعد 20 يوما

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن لقاحا للوقاية من فيروس كورونا قد يكون متاحا خلال 3 إلى 4 أسابيع، مما يؤكد توقعات لمسؤولين أميركيين في قطاع الصحة وشركة "فايزر".
وخلال مناسبة استضافتها محطة "أيه.بي.سي نيوز" في فيلادلفيا، دافع ترامب عن طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا وذكر أن اللقاح قد يكون جاهزا للتوزيع قريبا.
وأوضح الرئيس الأميركي: "نحن على وشك الحصول على لقاح.. إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات. ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع"، وفق ما نقلت "رويترز".
وقبل أيام طلبت السلطات الصحية الأميركية من حكومات الولايات أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، على نطاق واسع، بحلول مطلع نوفمبر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن وثائق رسمية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها "سي دي سي" قوله في رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات إنه يطلب منها "بصورة عاجلة" أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل أن تكون مراكز توزيع اللقاح المرتقب في وضع يسمح لها بالعمل بشكل كامل بحلول الأول من نوفمبر 2020.
وكان ترامب تعهد سابقا ببدء طرح وتوزيع اللقاح في موعد مبكر، قبل نهاية العام الحالي.
وفي أغسطس الماضي نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن إدارة ترامب تبحث تسريع وتيرة عملية إقرار لقاح تجريبي تطوره شركة أسترازينيكا، وجامعة أوكسفورد، للوقاية من كورونا، لاستخدامه في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثالث من نوفمبر.
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