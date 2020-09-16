وقال ترامب فى تصريحات لشبكة "ايه بى سى نيوز": "نحن قريبون جدا من الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا.. فى غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع سيكون لدينا لقاح". وأضاف: "لو الإدارة السابقة هنا (إدراة أوباما) ربما استغرقت سنوات من أجل الحصول على لقاح، بسبب إدارة الأغذية والعقاقير وجميع الموافقات". وأبلغت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة مسؤولى الصحة العامة فى جميع الولايات، بضرورة الاستعداد لبدء توزيع لقاح فيروس كورونا أواخر أكتوبر، أو مطلع نوفمبر. وكن ترامب قد أعلن فى وقت سابق، أن الولايات المتحدة يمكن أن يتوفر لديها لقاح ضد فيروس كورونا المستجد قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب : سنعلن عن لقاح كورونا خلال 3 أو 4 أسابيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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