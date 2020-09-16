قصف إسرائيلي على قطاع غزة.. والمقاومة ترد بالصواريخ

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط صواريخ على مستوطنة سديروت، فيما دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في مستوطنات الغلاف.
وذكرت إذاعة "كان" أنه تم اعتراض جميع الصواريخ باستثناء واحد سقط في إحدى المستوطنات.
فيما أشارت وسائل إعلامية إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف عددا من المواقع التابعة لحركة حماس في غزة.
وكانت طائرات إسرائيلية استهدفت بـ5 صواريخ موقع "التل" التابع للمقاومة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
كما أغارت الطائرات الإسرائيلية على أهداف ومواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في شمال غرب قطاع غزة.
وتزامنا مع توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن، تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.
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