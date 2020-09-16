إعلامية كويتية تحذر: العالم لن يخرج من أزمة كورونا لهذا السبب

حذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، من إطالة أمد أزمة فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة على القطاعات كافة، لافتة إلى أن الاستمرار فى تشديد الإجراءات المعلنة من جانب منظمة الصحة العالمية؛ يبعد العالم عن الخروج من الأزمة، وليس العكس.

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ دوت الخليج"، أن العالم يعانى من أزمة حقيقية وهى عدم الشفافية لمنظمة الصحة العالمية فى بياناتها وتقاريرها والتى تفتقر للمصداقية؛ ما وضعها فى معقل الشبهات، مخلفة خسائر مادية وبشرية فى آن واحد، لافتة إلى أن 99% من الحالات المتوفية، لا تعود للإصابة بفيروس كورونا كما توهم العالم، وفق إحصائيات الصحة العالمية؛ بل تعود لحالات مرضية مزمنة ولكبار السن من ذوى الأمراض السريرية المزمنة .

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وناشدت "الرشيد"، وزراء الصحة العرب، بالتعامل مع الأزمة بشكل آخر بعيدًا عن الانسياق وراء المنظمة التى وُجهت لها اتهامات بالتآمر مع الماسونية الصهيونية؛ بهدف القضاء على أكثر من ثلثي سكان العالم.