البرلمان الياباني ينتخب يوشيهيدي سوغا رئيسا للوزراء

انتخب البرلمان الياباني، الأربعاء، يوشيهيدي سوغا، رئيسا للوزراء، خلفا لرئيس الحكومة السابق شينزو آبي، الذي استقال لأسباب صحية.

ومن المرتقب أن يعلن سوغا (71 عاما)، المقرب من آبي، عن تشكيلة حكومته في وقت لاحق، ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو 8 سنوات.

وكان سوغا قد فاز، الاثنين الماضي، بالانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي، لكي يصبح رئيسا جديدا للحزب.

ووعد سوغا في خطاب أمام حزبه بمواصلة سياسة سلفه آبي، الذي كان يتولى السلطة في اليابان منذ نهاية 2012.

وكان سوغا كبير أمناء مجلس الوزراء في حكومة آبي. وقد وصوت البرلمان الياباني لصالح انتخاب سوغا، حيث يملك الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه الأغلبية.