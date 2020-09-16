ليست جيدة.. رد غريب من ترامب على سؤال عن عدم ارتدائه الكمامة

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجدل مجددا، حول عدم ارتدائه الكمامة، مؤكدًا أن عديدًا من الناس لا يحبون ارتداء الأقنعة الطبية، رغم ثبوت فعاليتها في تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وفي لقاء مع شبكة "آي بي سي نيوز" بولاية بنسلفانيا يشارك فيه عدد من الناخبين، رد ترامب على سؤال حول عدم ارتدائه الكمامة في كثير من الأحيان، قائلا إنه يقوم بذلك عندما يكون مضطرا، وعندما يكون في المستشفيات أو أماكن أخرى.

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ثم تحول ترامب بعد ذلك إلى هجوم لاذع على منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، منتقدا دعوته جميع حكام الولايات لارتداء الكمامات.

وخلال الحوار قال ترامب "بالمناسبة.. لا يرغب كثير من الناس في ارتداء الكمامات.. يعتقد كثيرون أن الأقنعة الطبية ليست جيدة".

وعندما ضغط المذيع على الرئيس الأمريكي حول من هم الذين يعتقدون أن الأقنعة "سيئة"، أجاب ترامب : "النوادل".

وأردف ترامب متحدثا عن العاملين في المطاعم "يأتون ويخدمونك مرتدين القناع.. ودائما ما يقومون بلمس الكمامة.. أنا لا ألومهم وأقول فقط ما يحدث".

واستطرد "الكمامة في حد ذاتها جيدة لكن عادة أنت تلمسها باستمرار ثم تلمس وجهك كما تقوم بلمس الأسطح.. هناك أشخاص لا يعتقدون أن الأقنعة جيدة".