حكومة اليابان تستقيل بالكامل وسوجا يتولى رئاسة الوزراء

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، عن تصريح آبى للصحفيين بمكتب رئيس الوزراء قوله: "أمضيت كل يوم فى بذل قصارى جهدى، لدعم التعافى الاقتصادى والقضايا الدبلوماسية لحماية مصالح اليابان، وإنه لشرف أن أتمكن من العمل على مجموعة من القضايا بجانب الشعب فى مثل هذا الوقت، وأود أن أشكر الجميع من أعماق قلبى".
ومن المقرر أن يتولى يوشيهيدى سوجا الزعيم الجديد للحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم، منصب رئيس وزراء اليابان، مع التركيز الفورى على إنعاش الاقتصاد المنهك وإبقاء أزمة فيروس كورونا تحت السيطرة.
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان اليابانى لاختيار سوجا رسميًا كرئيس للوزراء فى جلسة استثنائية بعد ظهر اليوم، وبعد ذلك من المتوقع أن يشكل حكومة مليئة بالوزراء الذين خدموا فى عهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته آبى.
وتعهد سوجا بالمضى قدما فى سياسات آبى مثل برنامج النهوض الاقتصادى المعروف بـ "آبينوميكس"، وهو مزيج من الإجراءات تشمل التيسير النقدى والتحفيز المالى بهدف التغلب على الانكماش وتحفيز النمو فى ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.
وكانت الحكومة اليابانية خصصت حزمة بقيمة 230 تريليون ين "2.2 تريليون دولار" لمواجهة تفشى كوفيد -19، بما فى ذلك إعانات للشركات المتضررة وتعزيز السياحة المحلية، وألمح سوجا إلى إمكانية اتخاذ خطوات إضافية لدعم الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يجرى سوجا أيضًا تقييما شاملا لسياسة الأمن القومى لليابان التى بدأها آبى بعد إلغاء خطط لإدخال نظام دفاع صاروخى طورته الولايات المتحدة بسبب مشاكل فنية.
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يختار سوجا وزير الصحة كاتسونوبو كاتو لمنصب كبير أمناء مجلس الوزراء، وهو منصب رئيسى يعمل كمنسق للسياسات وكبير المتحدثين باسم الحكومة. ومن المتوقع الإبقاء على العديد من أعضاء مجلس الوزراء الآخرين مثل وزير المالية تارو آسو ووزير الخارجية توشيميتسو موتيجى.
ومن المقرر تعيين وزير الدفاع تارو كونو وزيرا مسؤولا عن الإصلاح الإدارى، وهى من الأمور التى تعهد سوجا بالتركيز عليها للحد من الانقسام البيروقراطى.
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