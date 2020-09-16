تعرف على بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين

نشرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات الذي تم توقيع أمس داخل البيت الأبيض.

وبحسب قناة "كان" تتضمن بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات ما يلي:

- تكوين علاقات دبلوماسية، وتطبيع كامل بين البلدين.

- كل طرف يحترم سيادة الآخر، ويتم معالجة الصراعات بين البلدين بطرق السلام.

- اقامة سفارات وتبادل سفراء بين البلدين.

- التزام الدولتين باتخاذ كل الطرق لمنع الأعمال المعادية ضد الطرف الآخر.

- توقيع اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجالات التجارة والسياحة والطيران.

ولفتت القناة العبرية، الى أنه في الاتفاق مع البحرين، تم ذكر نفس البنود، خصوصا العلاقات الدبلوماسية والتطبيع وتبادل السفراء والسفارات، والتعاون في المجالات الاقتصادية.

وأشارت الى أن الاتفاق مع البحرين، تضمن جهود مشتركة للتوصل الى حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.