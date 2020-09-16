تفاصيل إطلاق 13 صاروخا على تل أبيب وإصابة 5 إسرائيليين

شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، الليلة الماضية، غارات جوية على عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وقال موقع "والاه" العبري، صباح اليوم، الأربعاء، إن القصف جاء ردا على اطلاق الصاروخ تجاه أسدود مساء أمس، الثلاثاء، الذي أدى لإصابة 5 إسرائيليين بجروح مختلفة، من شظايا الصاروخ.

وأضاف الموقع: "تم إطلاق 13صاروخا من القطاع تجاه الغلاف، في أعقاب القصف الإسرائيلي، وتم اعتراض 8 منها بواسطة القبة الحديدية، والبقية سقطوا في أماكن مفتوحة".

ونقل الموقع عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "هاجمت طائراتنا الحربية عدة أهداف تابعة لحماس بغزة، ردا على إطلاق الصواريخ اتجاه الأراضي الإسرائيلية مساء أمس".

وأضاف الناطق: "تم استهداف بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحماس، والجيش ينظر بخطورة بالغة لما يحدث، ويحمل حماس المسئولية".