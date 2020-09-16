مقتل وإصابة 19 شخصا جراء انقلاب سيارة محملة بأطنان الحصى في الصين

أعلنت السلطات المحلية في الصين، عن وقوع حادث مأساوي، أمس الثلاثاء، في مقاطعة خنان بمدينة شينيانج، بعد انقلاب شاحنة محملة بالحصى، على الطريق، ودهس مجموعة من الأشخاص.
ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أسفر الحادث عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة 11 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.
وذكرت السلطات، أنه قبل ساعات من وقوع الحادث، مرت في نفس المكان من الطريق، شاحنة محملة بالثوم، وخلال سيرها سقطت منها كمية من الثوم على الطريق، وهو ما دفع بعض السكان إلى التسابق لجمعه، وتنظيف الطريق منه.
وبعد ذلك ظهرت الشاحنة المحملة بالحصى، وعند محاولتها التوقف انقلبت ودهست السكان المتواجدين على الطريق.
وقالت السلطات إنها تجري تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.
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